Дем'янюк переїхав у будинок престарілих на баварському курорті

Уродженця України 91-річного Джона (Івана) ДЕМ’ЯНЮКА, засудженого судом Мюнхена за співучасть у вбивстві 28 тисяч 60 ув’язнених концтабору «Собібор», було поміщено до приватного будинку для людей похилого віку в баварському курортному містечку Бад-Файльнбах.

Як повідомляє Bild, там засуджений перебуватиме до тих пір, поки розглядається його апеляція.

І.ДЕМ’ЯНЮК одержав кімнату, 18 квадратних метрів, з невеликим балконом на першому поверсі, передає Лента.ру. Будинок розрахований на 51 постояльця, має в своєму розпорядженні власний спортивно-оздоровчий і рекреаційний центр, раз на тиждень клієнти можуть відвідувати басейн. Крім того, до постояльців регулярно приходять лікарі-масажисти, перукарі та майстри з манікюру.

Адвокати вже підтвердили інформацію про переїзд І.ДЕМ’ЯНЮКА на нове місце. За даними Bild, місячна вартість перебування в подібному будинку може коливатися від 1767 до 2963 євро.

Раніше вже повідомлялося, що розгляд апеляції може зайняти від півтора до двох років. На весь цей період витрати за перебування І.ДЕМ’ЯНЮКА в будинку для людей похилого віку несе держава.

Нагадаємо, що суд у Мюнхені засудив І.ДЕМ’ЯНЮКА до п`яти років в`язниці за пособництво масовому вбивству. Після цього суд ухвалив рішення відпустити його з-під варти доти, доки вирок не набуде чинності. Суд взяв до уваги похилий вік засудженого, вважаючи, що після двох років, проведених у попередньому ув’язненні, подальше його утримання в камері надмірне. Крім того, зазначалося, що, будучи особою без громадянства (американського громадянства він був позбавлений в 2004 році), І.ДЕМ’ЯНЮК не зможе нікуди втекти з Німеччини.