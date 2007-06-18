Балога назвав свою версію першої десятки мегаблоку

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не виключає, що виборчий список мегаблоку демократичних сил очолить лідер політичної партії "Народний Союз Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні.

За його словами, політичні сили, якій йдуть на позачергові вибори до Верховної Ради під прапором єдиного блоку, завершують роботу над формуванням спільного виборчого списку. «Складання списку – це не проста технічна дія. Для об’єднаних демократичних сил країни це означає представлення суспільству своєї політичної позиції через яскравих, сильних особистостей, здатних втілити ідеї оновлення влади», - сказав В.БАЛОГА.

Він наголосив, що формування виборчого списку проходить не хаотично, а ретельно зважено, на грунтовній дослідницькій основі. «Окрім власне політичних консультацій між учасниками демократичного об’єднання були проведені широкі соціологічні вимірювання. За мету ставилося з’ясування настроїв, прагнень і очікувань виборців, причому не тільки симпатиків «помаранчевих» сил. Під час внутрішніх дискусій ми виходили, передусім, із того, наскільки делеговані в парламент політики будуть здатні донести громаді нашу програму і, головне, втілити її через депутатську діяльність. Усілякі особисті симпатії чи переваги, які не відповідали цьому підходу, рішуче відкидалися як неприйнятні», - розповів глава Секретаріату Президента.

За його словами, барометр суспільних настроїв показує величезну потребу в якісних змінах у країні. Їх вимагає більшість із тих 77% українців, які вважають, що країна зараз прямує неправильним шляхом. «Об’єднаний демократичний блок цілком здатний втілити ці сподівання. Тому до виборчого списку пропонуються професійні політики, державні управлінці, економісти, відомі журналісти, авторитетні громадські діячі. Ми прагнемо охопити всі ключові сфери життєдіяльності нашої держави, де запропонуємо швидкі й ефективні дії з оновлення», – сказав В.БАЛОГА.

Він назвав прізвища кандидатів на включення до першої десятки виборчого списку об’єднаного демократичного блоку: В.КИРИЛЕНКО, лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, член Президії НСНУ Руслан КНЯЗЕВИЧ, президент інформаційного агентства УНІАН Ірина ГЕРАЩЕНКО, голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ПАВЛЕНКО, член Президії НСНУ Ксенія ЛЯПІНА, заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР, голова Харківської ОДА Арсен АВАКОВ. «Усе це достатньо відомі особистості. Їхня поява на лідерських позиціях у списку – це адекватна реакція на бажання виборців побачити нові обличчя, почути нові голоси. Саме на такому підході наполягав Президент Віктор ЮЩЕНКО», – нагадав керівник президентського Секретаріату.

В.БАЛОГА зазначив, що у внутрішніх дискусіях перший номер у списку переважно віддається В.КИРИЛЕНКУ. «Це зрозуміло, адже цей політик є досить відомим у загальнодержавному масштабі діячем, лідером потужної політичної сили з багаторічним парламентським представництвом. Водночас слід пам’ятати, що остаточне рішення щодо виборчого списку прийме з’їзд «Нашої України». Деякі корективи не виключені, хоча якихось радикальних змін у першій десятці не буде», - зауважив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, до мегаблоку демократичних сил мають увійти партія “Наша Україна”, блок “Народна Самооборона Юрія ЛУЦЕНКА” та блок “Рух - Українська правиця”.