У посольстві США стверджують, що не виступали проти ідей Табачника

Посольство США в Україні, незважаючи на звинувачення міністра освіти та науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА, готове й надалі сприяти зміцненню системи освіти України.

Про це УНІАН повідомили у відділі преси, освіти і культури Посольства США в Україні, переданому УНІАН.

Як йдеться у повідомленні, «Посольство США хотіло б розвіяти певні непорозуміння, викликані неточними заявами міністра освіти України Д.ТАБАЧНИКА в інтерв’ю 31 травня на радіо «Эхо Москвы» стосовно його взаємодії з послом США Джоном ТЕФФТОМ, з яким він зустрічався двічі».

У посольстві зазначили, що починаючи з 2006 року, Сполучені Штати із гордістю допомагають зусиллям Міністерства освіти України і Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) із створення системи зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з метою боротьби із корупцією у процесі прийому на навчання до українських вищих навчальних закладів. Українські громадяни давно скаржилися , що часто для вступу до університету потрібно давати хабарі, додали в посольстві.

“Ми погоджувалися із давньою пропозицією міністра ТАБАЧНИКА, що вступ на 75% має залежати від результату тестів і на 25% – від балів атестату середньої школи. Експерти вважають, що така формула дозволяє врахувати при вступі додаткові критерії, не підриваючи чесність процесу. Ми не виступали за те, щоб ЗНО було єдиним критерієм, а також не коментували нову пропозицію міністра щодо ролі самих університетів у процесі набору. Українські опитування громадської думки свідчать, що до 80% українців підтримують ЗНО, вважаючи його справедливою системою вступу до вишів і серйозним показником успіхів у навчанні. Менше 1% повідомляють, що стикалися з корупцією у процесі ЗНО з часу, коли воно стало обов’язковим для всіх абітурієнтів у 2008 році. Ми готові й надалі відгукуватися на прохання про допомогу у поліпшенні системи у майбутньому”, - зазначили у посольстві.

“Посол ТЕФФТ і Посольство США, як завжди, готові працювати із урядом України задля того, щоб кожний молодий громадянин України мав справедливий шанс на вступ до вишів країни. Зміцнення системи освіти України залишається спільною метою уряду України і уряду Сполучених Штатів Америки”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти Д.ТАБАЧНИК в інтерв`ю російській радіостанції «Эхо Москвы» заявив, що поради посла США у сфері освіти спрямовані на відкат України до третього світу.

«Я виступаю за те, щоб під час вступу до університету враховувалися три чинники. Перший чинник – це ЄДЕ (єдиний державний екзамен), або ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) по-нашому. Другий чинник – це накопичувальний бал атестата. І третій – це бал університету. І ось коли американські порадники весь час нам говорять, що університет потрібно усунути від цього... У мене практично щомісяця буває американський посол. Він дуже збуджений, розбурханий тим, що Україна намагається вийти на світовий досвід вступу до університету», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Відповідаючи на запитання, чому посол США розбурханий, міністр сказав: «Тому що, напевно, хотілося, щоб ми якнайшвидше відкатувалися до сірого третього світу, до рівня дебілізму екваторіальних країн».

«Я йому говорю, що в Америці з декількох тисяч університетів немає жодного – Прінстон, Йель, Гарвард, Джорджтаун, – де б університет був усунений від відбору абітурієнтів. Чому ж ви, пане посол, намагаєтеся дебілізувати український, російський, білоруський et cetera університет? Вони теж повинні мати право», - підкреслив він.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що американський посол повторює зважені дипломатичні інструкції про те, що тестування – це дуже прозорий шлях, що ліквідовує корупцію.

«На що я йому відповідаю, що якби в наші виші вступали за рекомендаційними листами сенаторів і конгресменів, як у США, то я думаю, що я б не вижив навіть у броньованому автомобілі. Уявляєте, узяв два листи у депутатів Верховної Ради – й вступив до Київського університету, узяв три листи – й вступив до Київського інституту міжнародних відносин. Не будемо звинувачувати американського посла, він працює як уміє. Мова про інше. Про те, що наші університети, російські університети повинні бути повноправними гравцями на світовому ринку освіти», - сказав він.