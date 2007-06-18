Мороз не бачить розколу в коаліції

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що заяви лідера фракції Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ про готовність цієї політичної сили визнати третій указ Президента про розпуск ВР, не свідчать про розкол коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, коментуючи заяву Р.БОГАТИРЬОВОЇ з цього питання.

При цьому, О.МОРОЗ не міг сказати, хто в такому випадку направив подання до Конституційного суду України відносно третього указу глави держави.

«Хто готовий був підписатися, той підписався», - зазначив голова ВР.

Водночас О.МОРОЗ наголосив, що у фракцій СПУ і КПУ не вистачило б необхідної кількості голосів для направлення відповідного подання до КС.

Він також зазначив, що не має великого значення, чи є під поданням підписи представників фракції Партії регіонів.

Відповідаючи на запитання, чи виглядає це таким чином, що в коаліції існує розкол, О.МОРОЗ сказав: «Це ніяк не виглядає, це означає, що депутати подали позовну заяву до КС».

Як повідомляв УНІАН, 14 червня координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді Раїса БОГАТИРЬОВА в інтерв’ю російському виданню "Время" заявила: "Вірогідність проведення виборів 30 вересня висока. Очевидно, що Президент не видаватиме четвертий указ. Всі розуміють, що якщо з яких-небудь причин В.ЮЩЕНКУ не вдасться провести вибори, призначені третім указом, то довіра до нього в країні і за її межами буде різко втрачена. Отже його команда боротиметься за те, щоб вибори відбулися». Р.БОГАТИРЬОВА нагадала, що В.ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і голова ВР Олександр МОРОЗ підписали 27 травня вельми жорсткий політичний документ - заяву. «Тою чи іншою мірою його умови виконані парламентом, що ухвалив відповідні законодавчі рішення. Президент підписав закони, включаючи, по суті, нову редакцію Закону про вибори народних депутатів. Проведена узгоджена ротація членів ЦВК, яку очолила людина Президента - Володимир ШАПОВАЛ", - зазначила вона.