Литвин відрізав шляхи для відступу

Народна партія не включить до свого виборчого списку жодного олігарха, заявляє лідер партії Володимир ЛИТВИН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Народної партії, про це В.ЛИТВИН сказав у ході поїздки в Житомирській області.

За його словами, «ми розуміємо, що на ці вибори потрібні колосальні кошти. Народна партія не має таких джерел накопичення, як ті, що повключали в свої списки олігархів”. В.ЛИТВИН наголосив, що його партія має намір добитися прихильності виборців максимальною активізацією роз’яснювальної роботи.

«Я вже не той ЛИТВИН, який був. У тому, що відбулося на минулих виборах, для мене є великий плюс. Я оцінив себе критичніше, ніж усі критики разом узяті”, - сказав він.

За словами голови ВР ІV скликання, йому “надходили пропозиції, на які, якби я погодився, однозначно був би у парламенті. Але ким би я тоді став?”. “Я не зрадив і не зраджу 450 тисяч народників-однопартійців, я не стану КІНАХОМ номер два. Усі шляхи для відступу я для себе відрізав», – підкреслив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня В.ЛИТВИН заявив, що партія братиме участь у дострокових виборах до парламенту в Блоці Литвина.

"Сьогодні пропонують різні схеми, які гарантують отримання відповідного запланованого результату, пропонують, що можуть вкласти гроші, але і пропонують, що вони заведуть людей у список. Я цього не хочу”, - сказав він. Відтак, за словами В.ЛИТВИНА, “ми прийняли рішення, що для того, щоб весь час людей не примушувати переорієнтовуватись відносно партії та мене особисто, ми залишимо назву “Блок Литвина”, але по суті справи будемо йти самостійно”.

При цьому політик повідомив, що хотів би розбудовувати Народну партію.