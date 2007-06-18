КПУ самостійно братиме участь у виборах

Комуністична партія України самостійно братиме участь у дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на пленумі Рівненського обласного комітету КПУ другий секретар партії, депутат Верховної Ради України п’ятого скликання Ігор АЛЕКСЄЄВ.

За його словами, Компартія не може блокуватися з Партією регіонів, бо до цієї політичної сили входить багато олігархів та представників крупного капіталу, що не відповідає ідеологічним засадам комуністів.

Пленум також обрав нового першого секретаря Рівненського обкому КПУ. Ним став викладач суспільних дисциплін Дубенського педагогічного коледжу Олександр ВОЗНЮК, який до цього був секретарем обкому, відповідальним за ідеологію.

Як повідомила УНІАН другий секретар обкому КПУ Галина МАШКОВА, заміна керівникам обкому пов’язана з тим, що колишній перший секретар організації Микола КУХАРЧУК переїхав на нове місце роботи у Київ – він став заступником голови правління Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» Державної служби автомобільних доріг.