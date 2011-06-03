У Тимошенко вважають, що Янукович «освятив» крадіжки олігархів

Підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ закону України «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» свідчить про його власну зацікавленість у списанні олігархам 24 млрд. грн. боргів перед державою

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «Батьківщина».

На думку членів партії, цим законом В.ЯНУКОВИЧ та Партія регіонів списали українським олігархам, які «працюють» у сфері енергетики, 24 млрд. грн. боргів перед НАК «Нафтогаз України» та державою.

«Прості люди, у більшості випадків тулячи копійку до копійки, сплачують приватним компаніями за газ, електрику, житлово-комунальні послуги. Але 24 мільярда таких грошей так і не дійшли до бюджету та «Нафтогазу», вони осіли в бездонних кишенях олігархів, і тепер своїм законом ЯНУКОВИЧ цю крадіжку «освятив»: списав найбагатшим людям України борги перед державою», - вважають у «Батьківщині».

У заяві також зазначається, що в той же час для пересічних громадян, які через нестачу коштів не можуть сплачувати за послуги вчасно, «режим Януковича» відновив пеню та дозволив навіть конфісковувати житло.

«Показово, що саме того дня, коли В.ЯНУКОВИЧ списав борги олігархам, його кишеньковий Конституційний Суд ухвалив рішення, який дозволив примусове вторгнення в приватне житло громадян з метою арешту майна, навіть якщо суд ще не визнав їх боржниками за послуги, а лише розглядає це питання», - наголошують в «Батьківщині».

У партії зазначають, що «так звані реформи» В.ЯНУКОВИЧА проводяться коштом незаможної більшості для десятка найбагатших та впливовіших родин.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ і електричну енергію». Документом передбачено списання заборгованості підприємств ТЕК і ЖКГ за спожитий природний газ і електричну енергію, яка виникла станом на 1 січня 2010 року, і нарахованих пені і штрафних санкцій із заборгованості за природний газ станом на 1 січня 2011 року.