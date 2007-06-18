Є шанс, що дострокові вибори будуть чесними

Комісар Європейського Союзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР сподівається, що дострокові парламентські вибори в Україні будуть чесними, а ЄС зможе за ними спостерігати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Люксембурзі після завершення засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.

«Ми сподіваємось, що вибори відбудуться, що буде можливість нам надіслати спостерігачів і що вибори будуть чесними і вільними», - сказала Б. ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Комісар ЄС також висловила задоволення процесом переговорів України та Євросоюзу щодо нової посиленої угоди.