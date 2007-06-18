Є шанс, що дострокові вибори будуть чесними
23:34, 18 червня 2007Політика
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Принаймні, в Євросоюзі на це сподіваються
Комісар Європейського Союзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР сподівається, що дострокові парламентські вибори в Україні будуть чесними, а ЄС зможе за ними спостерігати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Люксембурзі після завершення засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.
«Ми сподіваємось, що вибори відбудуться, що буде можливість нам надіслати спостерігачів і що вибори будуть чесними і вільними», - сказала Б. ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.
Комісар ЄС також висловила задоволення процесом переговорів України та Євросоюзу щодо нової посиленої угоди.
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