Четверо активістів Податкового майдану одержали по два роки умовно

Хмельницький міськрайонний суд засудив кожного з чотирьох активістів Податкового майдану до двох років позбавлення волі умовно за вчинення хуліганських дій (за ч.3, ст.296 Кримінального кодексу України).

Як повідомили УНІАН у Хмельницькій облорганізації ВО “Свобода”, серед засуджених - член ВО “Свобода” Андрій ПОЛІХОВСЬКИЙ.

В організації наголосили, що кримінальні справи проти активістів були сфабриковані.

Голова Хмельницької обласної організації ВО "Свобода", депутат обласної ради Ігор САБІЙ заявив, що юридична служба осередку готує апеляцію на рішення суду.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у прокуратурі Хмельницької області, у відомстві готові до будь-яких законних дій (оскарження вироку - УНІАН) з боку засуджених активістів. При цьому обвинувальний висновок прокуратура поки що не збирається переглядати.

Довідка УНІАН. 16-18 листопада минулого року близько 10 тисяч підприємців Хмельницького проводили акції протесту проти ухвалення Податкового кодексу. Під час акції підприємці завдали матеріальних збитків облдержадміністрації, зламавши вхідні двері.