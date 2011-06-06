Експерт: суд над активістами Податкового майдану - це спроба залякати

Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу України готова надати юридичний супровід чотирьом засудженим хмельницьким активістам Податкового майдану.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила член координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України і водночас голова Хмельницької міської громадської організації “Товариство підприємців “Край” Галина КУЛИК.

“Ми безкоштовно надаватимемо правову допомогу на подання апеляції від імені засудженої активістки Тетяни. Наразі від неї надійшла згода. Що стосується трьох інших, то з ними Асамблея поки що не вела переговорів. Але я переконана — у біді ми своїх не залишимо”, - наголосила вона.

На її думку, у документах на апеляцію фігуруватиме прізвище губернатора Хмельниччини Василя ЯДУХИ, який «очевидно давав таку вказівку правоохоронним відомствам».

“Судове рішення про активістів Податкового майдану, - це не що інше, як спроба влади залякати малий бізнес. Тому що підприємці бояться слів “суд”, “кримінал”, “в’язниця”... Психологічно, вдавлюючи у мізки людей, влада таким чином хоче мінімізувати вуличні протестні настрої”, - вважає Г.КУЛИК.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Хмельницький міськрайонний суд засудив четверо активістів Податкового майдану до 2 років умовно за хуліганські дії (ч.3, ст.296 Кримінального кодексу України). У Хмельницькій облорганізації ВО “Свобода” заявили, що серед засуджених - член ВО “Свобода” Андрій ПОЛІХОВСЬКИЙ.

В організації також наголосили, що кримінальні справи проти активістів були сфабриковані.

Голова Хмельницької обласної організації ВО "Свобода", депутат обласної ради Ігор САБІЙ заявив, що юридична служба осередку готує апеляцію на рішення суду.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у облпрокуратурі, вони готові до будь-яких законних дій (оскарження вироку - УНІАН) з боку засуджених активістів. При цьому обвинувальний висновок облпрокуратура поки що не збирається переглядати.

Довідка УНІАН. 16-18 листопада минулого року близько 10 тисяч підприємців Хмельницького вийшли на вулиці, щоб заявити незгоду проекту Податкового кодексу. Під час акції підприємці завдали матеріальної шкоди облдержадміністрації, зламавши вхідні двері.