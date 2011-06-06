Цушко залишився без крісла
16:54, 06 червня 2011Політика
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Згідно указу Януковича
|Василь Цушко
Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Відповідно до указу, зі складу Національного антикорупційного комітету виведено Василя ЦУШКА (голова Антимонопольного комітету - УНІАН) та Олександра ПАПАЇКУ (до грудня 2010 року був головою Державної податкової адміністрації України).
Указом передбачено увести до складу Національного антикорупційного комітету голову Державної податкової служби України Віталія ЗАХАРЧЕНКА, першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА та за згодою генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ.
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