Під Києвом потрапив в ДТП автобус з пасажирами

17 травня об 11.50 у Київській області на перехресті доріг Володарка - Ставище та Ожегівка - Матвіївка сталося зіткнення пасажирського автобусу ПАЗ з легковим автомобілем ВАЗ 21043.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та перевертання автобусу 1 особа загинула (водій автобусу) та 6 осіб постраждало (пасажири автобусу).

Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - порушення правил дорожнього руху водієм пасажирського автобусу.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Київській області.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 104 дорожньо-транспортних пригод, загинуло 8 осіб та 119 - травмовано.