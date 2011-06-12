Активісти акції "Вперед" запобігли рейду УБЕЗ на Центральному ринку

Активісти Всеукраїнської громадської акції «Вперед» запобігли незаконному рейду співробітників Управління з боротьби з економічними злочинами (УБЕЗ) на Центральному ринку в Прилуках Чернігівської області.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні оргкомітету акції.

«11 червня, на Центральний ринок м. Прилуки об 11.30 в супроводі бійців підрозділу «Беркут» і міліціонерів з РВВС увійшла група співробітників Управління з боротьби з економічними злочинами (УБЕЗ) і спробувала вилучити у торгуючих на ринку спортивні товари», - зазначається в повідомленні.

За словами голови Спілки підприємців Центрального ринку Григорія БУСЛОВА, у перевіряючих не було з собою жодних документів на здійснення рейду. На всі питання обурених діями правоохоронців працівників ринку вони відповідали, що діють за вказівкою керівництва обласного управління внутрішніх справ Чернігівської області.

Г.БУСЛОВ, який є активістом Всеукраїнської громадської акції «Вперед», у присутності керівника групи УБЕЗ зателефонував на «гарячу лінію» Кабінету міністрів України зі скаргою на незаконні дії міліції. Також підприємці демонстративно дзвонили керівництву міського та обласного Управління внутрішніх справ, до міськдержадміністрації Прилук та облдержадміністрацій Чернігівської області. Коли ж міліціонери почали загрожувати найбільш активним підприємцям арештом, працівники ринку пообіцяли зупинити торгівлю і всім ринком відправитися на мітинг до центру міста, інформують в оргкомітеті.

За їх даними, спільними зусиллями підприємцям вдалося домогтися того, що правоохоронці залишили територію ринку, «не взявши з собою трофеїв у вигляді вилученого товару».

«За останній місяць це вже друга спроба провести нічим не вмотивовану перевірку на ринку і заарештувати товари, - сказав Г.БУСЛОВ. - Якщо в травні представники УБЕЗ приходили самі, то на цей раз вони взяли на підмогу бійців «Беркута» і діяли особливо нахабно. Мабуть, в наступний раз вони приїдуть на ринок на танках».

Голова Чернігівської профспілки підприємців Олена ВАРНАКОВА, яка має великий досвід протистояння незаконним перевіркам підприємців, зазначила, що подібні рейди регулярно здійснюються по всій Чернігівської області. «І це незважаючи на офіційно діючий мораторій на перевірки і обіцянки прем`єр-міністра не чіпати ринки. Що ж вони зроблять з підприємцями, коли мораторій перестане діяти?», - зазначила профспілковий лідер.

У повідомленні підкреслюється, що для того, аби протистояти подібним репресіям проти підприємців, активісти Всеукраїнської громадської акції «Вперед» розгортають у країні виїзні громадські приймальні, які будуть регулярно курсувати по регіонах України й надавати допомогу людям, що стикаються з беззаконням контролюючих органів. Громадські приймальні «Вперед» надають юридичну допомогу, консультації, роз`яснюють права і навчають підприємців самозахисту при перевірках.

«Сьогодні головне завдання - подолати страх і повірити у власні сили. Якщо ти знаєш свої права - ти вже озброєний. Якщо ти знаєш, як застосувати свої права - ти непереможний. Команда «Вперед» підготувала методичні рекомендації, щоб допомогти підприємцям правильно поводитися з контролюючими органами, забезпечити безпеку ведення бізнесу», - прокоментувала інцидент у Прилуках глава Народної колегії Всеукраїнської громадської акції «Вперед», народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА.