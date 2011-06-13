Гриценко скаржиться, що його інформація не доходить до Януковича
Чим потрібно займатися Президенту
Голова Комітету ВР із питань нацбезпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає кращою рекламою української військової техніки оснащення нею власної армії.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі А.ГРИЦЕНКА.
Він зазначив, що проекти, які були підготовлені попереднім урядом і дозволили б відновити втрачені позиції в ОПК, не реалізуються. Зокрема, не фінансується створення багатофункціонального ракетного комплексу «Сапсан» і вітчизняного корабля класу «Корвет».
«Як голова профільного Комітету я чотири рази докладав про це у письмовій формі, звертав увагу Президента на те, що оборонний комплекс вмирає», - повідомив А.ГРИЦЕНКО.
«Чи то ці листи до Президента не доходять, чи то ці питання його не цікавлять. І ось я зі здивуванням почув, як Віктор Федорович (Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ – УНІАН), перебуваючи в Миколаєві, зробив для себе відкриття: виявляється, проект «Корвет» не фінансується!».
А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що відновлення оборонно-промислового комплексу важливе як для армії, так і для нарощування експортного потенціалу.
«Коли ми рекламуємо свої зразки озброєнь, перше питання, яке ставлять представники інших держав, звучить так: якщо ваша техніка така класна, чому ви не купуєте її для власної армії? І відповісти нічого. Тому поставки в армію нових зразків вітчизняного озброєння – це найефективніша й найуспішніша реклама для того, щоб купували й інші армії. Ось цим потрібно займатися Президенту», - вважає А.ГРИЦЕНКО.