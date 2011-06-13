Ухвалення пенсійної реформи у ВР «безболісно» не пройде?

20:16, 13 червня 2011
Політика
2863 0

Прогнозує Тігіпко

Віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики та праці України Сергій ТІГІПКО вважає, що ухвалення в парламенті законопроекту щодо пенсійної реформи не буде безболісним.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу "Інтер".

"Я вважаю, що безболісним це не буде", - сказав С.ТІГІПКО. Він зазначив, що спілкується з багатьма політиками як з опозиції, так і з більшості і всі говорять про те, що пенсійна реформа в країні потрібна.

За словами С.ТІГІПКА, до цього часу такої реформи не здійснили лише Україна, Росія та Білорусь.Він висловив переконання, що Білорусь має зараз економічні проблеми в тому числі із-за цього, а Росія може підтримувати своє пенсійну систему через зростання ціни на нафту та газ.

"Ми такої можливості не маємо", - зауважив він.

При цьому С.ТІГІПКО додав, що сьогодні така критика відбувається через намагання опозиції заробити "свої політичні бали на цій темі".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter