Аль-Каїду очолив єгиптянин

Міжнародна терористична мережа "Аль-Каїда", яка втратила нещодавно свого колишнього лідера Усаму Бен Ладена, вибрала йому наступника.

Новим лідером став 59-річний єгиптянин Айман аз-ЗАВАХІРІ, повідомляє NEWSru.

Раніше більшість експертів заявляли, що саме аз-ЗАВАХІРІ, який вважався "людиною номер два" в "Аль-Каїді", стане наступником бен Ладена. Проте тимчасово виконуючим обов`язки керівника оперативного штабу "Аль-Каїди" після того, як був ліквідований бен Ладен, став єгиптянин Сейф аль-АДЛЬ.

Аз-ЗАВАХІРІ, місцеперебування якого не відоме, вітає масові безпорядки, що прокотилися арабськими країнами, і закликає жителів Саудівської Аравії приєднатися до них.