Захист Тимошенко вимагатиме очної ставки з Ющенком

Захист лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО наполягатиме на проведенні додаткової очної ставки між колишнім прем’єр-міністром та колишнім Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, а також між В.ЮЩЕНКОМ та екс-головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

За його словами, очні ставки мають відбутися у рамках кримінальної справи, порушеної проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод.

Як сказав С.ВЛАСЕНКО, з того обсягу матеріалів справи, який встигли вивчити представники Ю.ТИМОШЕНКО, яскраво видно, що «немає жодного доказу у скоєнні злочину, який інкримінується ТИМОШЕНКО».

«Більше того, є докази, які говорять, що вона вчинила в межах своїх повноважень», - сказав він.

У зв’язку з цим, за словами С.ВЛАСЕНКА, сторона Ю.ТИМОШЕНКО звернеться з клопотанням про закриття кримінальної справи щодо газових угод за відсутністю доказів.

Крім того, захист проситиме додатково провести допити ряду осіб і влаштувати очні ставки.

За словами С.ВЛАСЕНКА, захист також вимагатиме, аби Генеральна прокуратура витребувала у НАК «Нафтогаз України» додаткові документи, зокрема аудит діяльності компанії у 2009 році.

Крім того, додав він, буде клопотання щодо скасування запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО у вигляді підписки пто невиїзд.

«Надалі ми очікуємо передачі справи до суду», - сказав С.ВЛАСЕНКО.