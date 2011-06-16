ВР взялася за проекти пенсійної реформи

16:17, 16 червня 2011
Політика
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Всього зареєстровано три

Верховна Рада України розпочала розгляд законопроектів про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, всього зареєстровано три проекти законів – урядовий і два депутатських.

Урядовий законопроект представляє віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, а депутатські – член фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ та член фракції НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК.

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