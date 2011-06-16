Тігіпко вважає недоречним оподаткування максимальних пенсій

Віце-прем’єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає недоречною пропозицію щодо оподаткування максимальних пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами С.ТІГІПКА, така пропозиція є не новою і вже обговорювалася у сесійній залі Верховної Ради. «У цій залі вона двічі голосувалася під час того, коли обговорювався закон про Податковий кодекс», - сказав він.

Водночас, за словами С.ТІГІПКА, ця норма не була проголосована, «і тому вносити цю норму зараз ми не будемо».