Українцям кажуть: заманювати туристів з допомогою Євро-2012 - принизливо

Колишній міністр у справах молоді і спорту, член Верхньої палати Парламенту Індії Мані Шанкар АЙАР вважає, що спортивні заходи не мають підміняти національну ідею розвитку. Таку думку М.АЙАР висловив 16 червня під час дебатів «Проведення великих спортивних заходів зміцнює економіку країни», організованих Фондом «Ефективне управління» у партнерстві з міжнародною телекомпанією ВВС World News і британською компанією Intelligence Squared.

Як передає кореспондент УНІАН, М.АЙАР відзначив, що не є супротивником спорту, але категорично проти масштабних спортивних заходів, які стають бізнесом для обмеженого кола чиновників і олігархів.

«Якщо вам необхідні дороги, мости чи аеропорти — будуйте їх, але не прив`язуйте ці проекти до Євро-2012. Інакше ви намагаєтеся реальний розвиток національної економіки підмінити спортивними мегазаходами», - сказав індійський парламентарій.

За його словами, на підготовку до Ігор Британської співдружності, що відбулися в жовтні 2010 року в Індії, було витрачено близько 18 млрд. дол. замість запланованих спочатку 1,5 млрд. дол.

«Беніфіціарами цих інвестицій стали дуже небагато людей, в першу чергу, які проживають в Делі. Тоді як решта населення величезної країни нічого не одержала. І це при тому, що у нас маса людей живуть на 2 долари на день. Вони як були бідні, так і залишилися», - сказав М.АЙАР.

Кажучи про бажання України покращити свій імідж у світі та залучити туристів за допомогою Євро-2012, він висловив думку, що такий підхід принизливий для національної гордості українців. «Країна - це не стадіон, це не те, що ви хочете транслювати на весь світ, головне ваше надбання - це культура і традиції», - наголосив М.АЙАР і додав: «Сила Індії - в її культурі. Приїхавши до Києва, я дізнався, що в Україні є цілодобовий канал, який транслює індійські фільми російською мовою, «Боллівуд» (збірна назва індійських кіностудій - УНІАН) - ось приклад того, як слід покращувати свій імідж і популяризувати культуру країни».

Довідка УНІАН. Дебати «Проведення великих спортивних заходів зміцнює економіку країни», що відбулися 16 червня 2011 року в Києві, це вже п`ятнадцяті публічні дебати у форматі «Оксфордського клубу».

Організатори заходу – фонд «Ефективне управління» і британська компанія Intelligence Squared.

Дебати транслювалися найбільшою міжнародною телекомпанією ВВС World News у 225 країнах світу для 76-мільйонної аудиторії. Модератором виступила відома британська ведуча і телерепортер Зейнаб БАДАВІ.

Фонд «Ефективне управління» був створений за ініціативою бізнесмена і політика Ріната АХМЕТОВА в 2007 році для розробки і реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки. Для вирішення цих завдань фонд залучає провідних вітчизняних і зарубіжних експертів з бездоганною репутацією.

Докладніше про проекти на сайтах:

http://www.unian.net/ukr/debaty

www.debaty.org