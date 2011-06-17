Янукович ветував зміни до закону про держзакупівлі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скористався правому вето щодо Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" (№ 7532), який було прийнято 17 травня 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ подав до парламенту свої пропозиції до документа.

Зокрема, Президент вважає, що запропоновані зміни істотно обмежують сферу застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель".

На думку Президента, пропозиції з вилучення зі сфери дії закону закупівель, які здійснюються за кошти підприємств державного і комунального секторів економіки, не відповідають європейським стандартам, міжнародним зобов`язанням України щодо адаптації її законодавства до законодавства ЄС.

“Істотне розширення переліку випадків, на які не поширюється дія закону, а отже, і процедури закупівлі, може призвести до обмеження конкуренції у відповідних сферах, підвищення корупційних ризиків під час здійснення відповідних закупівель, а також до неефективного витрачання бюджетних коштів і додаткових бюджетних витрат”, - зазначається у пропозиціях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ вважає за доцільне не виводити з-під сфери дії Закону України "Про здійснення державних закупівель" випадки, коли предметом державних закупівель є: товари і послуги, які закуповуються органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами (виробничими майстровими і підсобними господарствами таких установ та ізоляторів); товари і послуги, які безпосередньо закуповуються для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів і виконавців, а також культурно-мистецьких і туристичних заходів і фестивалів; корму для циркових тварин; товари і послуги для створення нових постановок (концертів), виготовлення (створення) початкових відеоматеріалів, аудіовізуальних творів; товари і послуги, призначені безпосередньо для забезпечення проведення будь-яких заходів і офіційних приймань за участю Президента України, голови Верховної Ради України і членів Кабінету міністрів України; послуги з авіаперевезення всіх державних офіційних делегацій.

Крім того, беручи до уваги, що закон значно розширює можливості застосування процедури закупівлі у одного учасника, Президент вважає за доцільне виключити з діючого переліку предметів закупівлі поставки електричної, теплової енергії, її транспортування; послуги з централізованого опалювання, водопостачання і водовідведення.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Після цього представники Світового банку і Єврокомісії висловили зауваження до документу.

1 червня під час візиту до Брюсселю перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна планує доопрацювати закон про держзакупівлі, прийнятий 17 травня, з експертами СБ.