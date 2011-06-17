Україну запевняють, що перевитрата коштів на Євро-2012 - виправданий ризик

Директор Фонду «Ефективне управління» Наталія ІЗОСІМОВА вважає, що якщо Україна впорається зі своїм завданням і забезпечить належні умови перебування для гостей Євро-2012, то це стане іміджевим проривом для країни, відкриє її для інвесторів і туристів в усьому світі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила в ході дебатів «Проведення великих спортивних заходів зміцнює економіку країни», організованих Фондом «Ефективне управління» у партнерстві з міжнародною телекомпанією BBC World News і британською компанією Intelligence Squared.

Н.ІЗОСІМОВА також переконана, що проведення в Україні чемпіонату УЄФА Євро-2012 забезпечить прискорення модернізації застарілої інфраструктури і сприятиме розвитку туризму.

«Ми вже бачимо, як модернізується інфраструктура - сучасні аеропорти, якісні дороги, нові стадіони - все це сприяє подальшому притоку інвестицій і, так чи інакше, вписується у реформу інфраструктури країни. Крім того, наша українська інфраструктура, на відміну від багатьох країн, перебуває у такому жалюгідному стані, що будь-яка ін`єкція, будь-яка інвестиція буде працювати на країну, а не проти неї », - зазначила Н.ІЗОСІМОВА.

Разом з тим, вона визнала, що міжнародний досвід свідчить про те, що відсутність комплексного підходу до подальшого використання інфраструктурних об`єктів може суттєво зашкодити економіці країни.

У зв`язку з цим Н. ІЗОСІМОВА зазначила, що Україні необхідно вивчити ті помилки, яких припустилися інші країни у ході підготовки до масштабних спортивних заходів.

Директор з питань політики і зовнішніх зв`язків торговельної асоціації The Trade Collective (ПАР) Ліеполло Лебоханга ПХЕКО зазначила в ході дебатів, що міжнародні чемпіонати дають лише короткостроковий ефект.

«У зв`язку з проведенням Чемпіонату світу з футболу, з 2006 року в Південній Африці було створено понад 300 тис. робочих місць, тобто, зайнятість зросла на 2,7%. Однак більшість з цих робочих місць були тимчасовими, і до кінця 2010 року їх кількість скоротилася більш ніж на мільйон. Також треба визнати, що зростання економіки було малозначущим і пов`язане лише з розвитком туристичного і готельного сектора. А бум промислового виробництва, який був спровокований розвитком інфраструктурних проектів, зійшов нанівець. У даний час обсяги виробництва цементу, сталі й металу знижуються», - повідомила Л.ПХЕКО.

Негативним досвідом проведення міжнародних турнірів поділився і представник Індії.

«Ігри Співдружності 2010 року не притягли жодних прибутків до Індії, індійський народ постраждав від нечуваної корупції, а усі «вершки» зібрали ті, для кого спорт - це синонім слова «бізнес», - розповіла під час виступу на дебатах екс-міністр у справах молоді та спорту, член Верхньої палати Парламенту Індії Мані Шанкар АЯР.

Представники Індії та Південної Африки зійшлися на тому, що більшість стадіонів і спортивних майданчиків, у які було вкладено дуже багато грошей, на сьогодні простоюють.

Своєю чергою директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ нагадав, що Чемпіонат залишить у спадок Україні багато речей, яких країна так і не отримала протягом усіх попередніх років незалежності. «Чотири сучасних аеропорти, відремонтовані дороги, спрощені процедури перетину кордону і багато іншого», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Виступаючи на дебатах, член Палати Лордів Великої Британії, ініціатор і куратор будівництва Купола тисячоліття лорд Пітер МЕНДЕЛЬСОН зазначив, що проведення спортивних заходів рівня Євро-2012 – це не лише інвестиції в економіку країни сьогодні, це – інвестиції у майбутнє. «Це можливість для України позначити себе на мапі світу і підвищити свою впізнаваність. Якщо уряд буде пильно стежити за реалізацією проектів в узгоджені терміни, в рамках виділеного бюджету, то це дозволить добитися довгострокових соціальних, економічних і культурних переваг. Головною складністю є адекватне управління, але якщо його забезпечити - вигоди набагато перевершать усі ризики », - сказав П.МЕНДЕЛЬСОН.

«Безумовно, існує велика небезпека неефективного використання коштів у ході підготовки до Чемпіонату, але хто не ризикує - той не виграє», - додав він.

Довідка УНІАН. Дебати «Проведення великих спортивних заходів зміцнює економіку країни», що відбулися 16 червня 2011 року в Києві, - це вже п`ятнадцяті за рахунком публічні дебати у форматі «Оксфордського клубу».

Організатори заходу - фонд «Ефективне управління» і британська компанія Intelligence Squared.

Дебати транслюватимуться найбільшою міжнародною телекомпанією BBC World News у 225 країнах світу для 76-мільйонної аудиторії. Модератором виступила відома британська ведуча і телерепортер Зейнаб БАДАВІ.

Фонд «Ефективне управління» (www.feg.org.ua) був створений з ініціативи бізнесмена і політика Ріната АХМЕТОВА 2007 року для розробки і реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки. Для вирішення цих завдань Фонд залучає провідних вітчизняних і закордонних експертів із бездоганною репутацією.