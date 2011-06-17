Нардеп побачила, що ВР не хоче вирішувати проблеми з тиском на пресу

Народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів Ірина ГЕРАЩЕНКО вважає, що парламент уникає вирішення проблеми з утиску свободи слова в Україні.

Як повідомили УНІАН у ТСК, таким чином І.ГЕРАЩЕНКО прокоментувала відмову Верховної Ради підтримати звіт за результатами діяльності комісії за рік.

"Сьогоднішнє голосування у Верховній Раді є очікуваним, бо влада постійно говорить, що проблем зі свободою слова не існує і немає жодного факту тиску на журналістів, то ж як можна проголосувати за документ, де викладено аналіз всіх фактів тиску на журналістів, перешкоджання у їхній діяльності з боку охоронців і силових структур, обшуку у приміщеннях репортерів, проблеми з непрозорістю діяльності Нацради, з тиском на комунальні медіа з боку місцевого начальства", - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Голова ТСК також вважає прикрим той факт, що обговорення всіх конфліктних ситуацій щодо журналістів проходили у напівпорожньому залі, за повної відсутності самих представників ЗМІ. "Прикро, що ця тема не цікава і самим журналістам, які, з одного боку, скаржаться на владу, з іншого, не готові відстоювати свої права, демонструвати корпоративну солідарність щодо захисту постраждалих колег", - констатувала депутат.

За її словами, за рік своєї роботи ТСК опрацювала близько 100 скарг від журналістів, профспілок та ЗМІ. Члени ТСК висловили занепокоєння такими тенденціями як збільшення випадків перешкоджання журналістській діяльності, особливо з боку силових структур; неможливість на практиці захистити журналістів, які постраждали під час виконання професійних обов’язків і яким правоохоронні органи і суди, по суті, відмовляють у відкритті і розгляді справ за фактом перешкоджання журналістської діяльності.

"Робити вигляд, що проблеми не існує і вона зникне сама по собі – це хибна позиція. Шкода, що сьогодні ВР відмовилася визнати очевидні проблеми у царині свободи слова, значить, немає й бажання їх вирішувати", - резюмувала І.ГЕРАЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, Верховна Рада України не підтримала звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

За ухвалення звіту проголосували лише 89 народних депутатів із 378 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом постанови щодо затвердження звіту передбачалося з метою усунення існуючих прогалин у чинному законодавстві стосовно забезпечення захисту прав журналістів на збереження таємниці авторства та джерел інформації, включити до порядку денного, визначити невідкладними і розглянути проект Закону "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо забезпечення права журналістів на захист джерел інформації)" та низку інших законопроектів.