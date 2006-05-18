Подорожчали новобудови під Києвом

Житло на первинному ринку в багатоквартирних будинках міст-супутників Києва з початку року подорожчало в середньому на 5% - з 765 до 805 у.о. за кв.м. Про це УНІАН повідомили в прес-службі будівельно-інвестиційної компанії «Київ Житло-Інвест» з посиланням на аналітичний відділ компанії.

За даними прес-служби, в травні ц.р. зазначене житло подорожчало в середньому на 1,6%, порівняно з квітнем ц.р. Так, вартість однокімнатних квартир збільшилася в середньому на 2%, двокімнатних – на 1,7%, трикімнатних – на 1,2%. При цьому вартість 1 кв. м в однокімнатних квартирах збільшилася на 1%, у двокімнатних – на 0,9%, трикімнатних - на 0,9%.

Як зазначили прес-службі, «зростання вартості житла в передмісті Києва викликане тими самими процесами, що і в самій столиці. У квітні і травні зростання вартості житла в містах-супутниках було обумовлене, перш за все, інфляційними очікуваннями».

В аналітичному звіті компанії наголошується, що «найближчими місяцями, за умови збереження політичної та економічної кон`юнктури на первинному ринку, що склалася, середня цінова різниця у вартості 1 кв. м між Києвом і містами-супутниками збережеться на рівні від 300 до 600 у.о. залежно від класу житла і зони будівництва».

Як уточнили в прес-службі, звіт складено на аналізі 29 об`єктів будівництва багатоквартирних будинків 18 компаній-операторів первинного ринку в містах: Бориспіль, Бровари, Вишневе, Вишгород, Коцюбинське, Обухов. Планований період здачі будівництва - 2006 – 2008 рр.

Середня ціна 1 кв.м по Києву без урахування зонування становить 1455 у.о.

Середня ціна 1 кв.м по Києву в 4-й зоні згідно із класифікацією житла, розробленою Українською будівельною асоціацією (Святошин, Дарниця, Троєщина і т.д.), становить 1120 у.о./кв.м. Четверта зона – зона, наближена до міст-супутників.

Довідка УНІАН. ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Київ Житло-Інвест» заснована в 2001 році. Основні напрями діяльності: проектування, будівництво елітних житлових і офісних комплексів, інвестиції в будівництво, управління проектами, експлуатація житла. Загальна площа проектів компанії – понад 140 тис. кв.м. Основні проекти: житловий комплекс «Введенський», житлово-офісний комплекс «Ботанік тауерз», житловий будинок «Емпаїр тауер». Кількість співробітників – близько 50 чол.