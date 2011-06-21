Янукович не може закрити очі на лист Міноборони РФ про борги ЄЕСУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що як ніхто зацікавлений у тому, щоб імідж країни не страждав через заяви про політичні переслідування, у тому числі й екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Страсбурзі.

«Якщо ви мені задасте питання, я би зробив щось, щоб цього процесу (заяв про політичні переслідування – УНІАН) по ТИМОШЕНКО не було. Я вам скажу, що я би зробив усе, щоб цього процесу не було взагалі, щоб він не існував, щоб ця так звана проблема, яка сьогодні мусується в суспільстві і світі, не існувала», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ висловив свою особисту точку зору, що ця ситуація виникла через те, що у демократичному суспільстві не можна забороняти ні людині, ні будь-якій установі виступати на свій захист, відстоювати свої права.

«Тому ті заяви, які ми маємо сьогодні з боку ТИМОШЕНКО чи, можливо, членів її уряду, про протиправні дії, вони є природними», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він підкреслив, що не можна «змішувати політику і прикриватися нею», щоб уникнути кримінального переслідування, а рішення має приймати лише суд.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав про лист Міністерства оборони Російської Федерації про борги ЄЕСУ, про міжнародний аудит. «Ми не можемо закривати на це очі», - сказав він.

«Тому, якщо говорити про ТИМОШЕНКО, є питання, по яких до неї особисто є питання у слідства, а є питання, які є до деяких державних установ, до уряду за той період, коли вона працювала, і на ці питання треба знайти відповіді, і відповіді на це питання може дати лише суд», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він констатував, що сьогодні система кримінального судочинства у державі недосконала, і саме тому, за словами В.ЯНУКОВИЧА, влада намагається якнайшвидше ухвалити новий Кримінально-процесуальний кодекс, щоб збільшити роль сторони захисту.

Він вкотре наголосив, що відповідь на запитання, чи винна Ю.ТИМОШЕНКО, може дати лише суд.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що слідство завершується, захист підготував свої аргументи, і найближчим часом «ми у відкритому судовому засіданні побачимо, хто винен, а хто правий».

Відповідаючи на запитання, чи можна буде вважати вибори в Україні демократичними, якщо головний опозиційний політик буде засуджений і не зможе взяти у них участі, Президент сказав, що сьогодні про це ще рано говорити. «Потрібно розділяти політику і верховенство права», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.