Експерти не виключають створення "маленьких концтаборів" в Україні

Політологи не вірять у готовність влади забезпечити проведення суду в справі колишнього прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО публічно і справедливо, «бо темні справи робляться закрито».

Таку думку експерти висловили у ході опитування, проведеного “Політичною думкою”.

Зокрема, як сказав з цього приводу президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ, «безумовно, що на це влада ніколи не піде. Негарні, темні справи завжди проводяться без світла, у закритому режимі». «Публічність – це велика проблема для корупціонерів, для справедливих рішень. Побачити відкритий суд над ТИМОШЕНКО хотілося б не лише їй самій, а й громадськості. Однак цей процес не матиме належного висвітлення», - переконаний політолог.

Загалом, за його словами, «якщо говорити про судову систему України, то вона не має нічого спільного з правосуддям. Це відомо як всередині країни, так і за її межами».

Як зазначив І.ЖДАНОВ, «суди в Україні залежні від політичного впливу, корупційного, коли за гроші ухвалюються потрібні рішення або за вказівкою зверху. Безумовно, довести, що судом над опозицією керує безпосередньо ЯНУКОВИЧ, неможливо. Але всім зрозуміло, що ці процеси політичні і не мають стосунку до правосуддя. Тому процеси над ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКОМ та іншими опозиціонерами називають політичними репресіями».

Доцент Києво-Могилянської академії Ігор ЛОСЄВ також вважає, що влада абсолютно не зацікавлена у відкритому процесі над Ю.ТИМОШЕНКО. «Українській владі забракне мужності це зробити, бо всі розуміють чітко, що відкритий судовий процес над ТИМОШЕНКО може перетворитися на процес над самою владою», - підкресли він.

На думку експерта, «усі ці балачки українського керівництва у Європі про те, що ніхто не впливає на рішення судів, просто смішні… Ми чітко бачимо, як рішення судів у справах опозиціонерів відповідають побажанням влади. Один до одного. Тому про що тут можна говорити».

Як вважає І.ЛОСЄВ, «розраховувати сьогодні опозиціонерам на справедливий суд не випадає. Про рядових українців взагалі не йдеться».

Однак він висловив думку, що всі ці процеси марно не пройдуть. «До цього долучаться ще так звані реформи, зокрема житловий кодекс, так звана пенсійна реформа, яка робить ситуацію нестерпною для українців. Оце справді обіцяє великий соціальний вибух. І до цього треба готуватися всім», - зазначив політолог.

У свою чергу директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО заявив, що «в Україні ніколи суди не були вільні. І за президентства ЮЩЕНКА суди були під політичним впливом. Іноді під впливом корупційним, інколи під впливом політичних сил, в тому числі і опозиційних сил, які нині є владою. В Україні ніколи не було справедливих судів».

Стосовно вимоги опозиціонерів судити Ю.ТИМОШЕНКО відкрито, то, на переконання В.ФЕСЕНКА, «цього ніколи не буде, оскільки це не є в інтересах влади».

«Думаю, що одночасно буде декілька резонансних процесів і ніхто не виконуватиме вимоги опозиції. Опозиція хоче виставу. Влада не даватиме сприятливе інформаційне середовище для ТИМОШЕНКО. Якщо говорити про можливі результати усіх цих процесів, то, вірогідніше за все, ТИМОШЕНКО не посадять, не ризикнуть. Влада боятиметься Заходу, але зробить усе, аби досягнути політичного результату. Тобто завдання влади - вилучити ТИМОШЕНКО з політичного життя. Покарають швидше ЛУЦЕНКА, а не ТИМОШЕНКО», - вважає експерт.

Директор соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО з приводу вимоги про відкритий процес над Ю.ТИМОШЕНКО заявив, що «дотепер нічого подібного у судовій системі України не відбувалося. Тому вимоги опозиції засвідчують про новий рівень політичної культури. Адже це лише початок судових процесів. Вони будуть чисельними, потім в Україні, напевно, утворять невеличкі концтабори».

Він зазначив, що вимоги опозиції про публічність процесу є природними, але на це влада ніколи не піде. Внаслідок цього політичне протистояння лише загостриться, додав експерт.

В.НЕБОЖЕНКО припускає, що процеси над Ю.ТИМОШЕНКО будуть затяжними, закритими. «Вони будуть шукати все нові й нові справи. Завдання Генпрокуратури показати, що опозиція не може існувати самодостатньо в Україні, а лише у форматі дозволеної владою телевізійної, керованої опозиції», - сказав він.

Як повідомлялося, опозиція зажадала від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА забезпечити неупереджений, справедливий судовий розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО, а також пряму трансляцію судового засідання.

Відповідні вимоги містяться у листі-зверненні до В.ЯНУКОВИЧА, який підписали керівники парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина», а також голови низки комітетів Верховної Ради, заявив голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО.

На прес-конференції у Страсбурзі В.ЯНУКОВИЧ заявив, що суд над Ю.ТИМОШЕНКО буде проходити у відкритому режимі.

Перед цим європейські політики зажадали від української влади припинити переслідування опозиційних політиків та дотримуватися демократичних стандартів.