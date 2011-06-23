Мін’юст нарешті відправив Венеціанській комісії закон про вибори

23 червня 2011 року Міністерство юстиції України надіслало для надання експертних висновків до міжнародних організації перекладений англійською мовою проект закону «Про вибори народних депутатів України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, законопроект надіслано до Європейської Комісії «Демократія через право» (Венеціанська комісія), Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) та Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ.

За словам міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, сьогодні ж, 23 червня, Мін‘юст отримав підтвердження указаних міжнародних експертних інституцій про отримання проекту закону.

О.ЛАВРИНОВИЧ також повідомив, що переклад проекту англійською мовою Мін‘юст отримав 23 червня. Переклад здійснювала Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) за сприяння Посольства США в Україні.