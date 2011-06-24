Президент Росії надалі очолить якусь партію

Президент Росії Дмитро Медведєв повідомив, що колись має намір встати на чолі політичної партії, але відмовився уточнювати, якої саме.

Під час зустрічі у четвер з головою держави журналісти газети "Московские новости" запитали його, чи може він в майбутньому очолити партію "Правое дело".

"Я вважаю, що президент здатний очолити будь-яку партію, просто з огляду на досвід, якого він набуває. Президент - досвідчений політик, який керує великими процесами. Чи прагну я цього? Я вам відповім так: я для себе цього не тільки не виключаю, а вважаю, що рано чи пізно це відбудеться. Яка це буде партія, дозвольте мені на це питання не відповідати", - сказав Медведєв.

При цьому він не виключив, що може стати на чолі як існуючої партії, так і партії, створеної ним самим.

Медведєв переконаний, що за 10 років більшість партій у Росії проведуть ребрендинг. "Ми не Велика Британія, щоб торі та віги існували там кілька століть. Та й життя інше", - сказав він.