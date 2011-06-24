Президент Росії надалі очолить якусь партію
Це вам не Велика Британія
Президент Росії Дмитро Медведєв повідомив, що колись має намір встати на чолі політичної партії, але відмовився уточнювати, якої саме.
Під час зустрічі у четвер з головою держави журналісти газети "Московские новости" запитали його, чи може він в майбутньому очолити партію "Правое дело".
"Я вважаю, що президент здатний очолити будь-яку партію, просто з огляду на досвід, якого він набуває. Президент - досвідчений політик, який керує великими процесами. Чи прагну я цього? Я вам відповім так: я для себе цього не тільки не виключаю, а вважаю, що рано чи пізно це відбудеться. Яка це буде партія, дозвольте мені на це питання не відповідати", - сказав Медведєв.
При цьому він не виключив, що може стати на чолі як існуючої партії, так і партії, створеної ним самим.
Медведєв переконаний, що за 10 років більшість партій у Росії проведуть ребрендинг. "Ми не Велика Британія, щоб торі та віги існували там кілька століть. Та й життя інше", - сказав він.