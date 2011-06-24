Під судом пошарпалися прихильники і противники Тимошенко

Біля Печерського районного суду Києва сталася сутичка між прихильниками і противниками екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався після того, як до журналістів, які перебувають біля входу до суду, підійшов колишній народний депутат від Партії регіонів Олег КАЛАШНІКОВ з тим, щоб висловити свою позицію відносно сьогоднішнього засідання суду з попереднього розгляду кримінальної справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Росією.

З О.КАЛАШНІКОВИМ до суду прийшли представники громадської організації «Загальновоїнська спілка України».

Екс-депутат заявив журналістам, що вони виступають за те, «аби Юлія ТИМОШЕНКО сиділа у в’язниці за свої корупційні дії». На таку репліку прихильники Ю.ТИМОШЕНКО почали кричати: «Ганьба!».

Після цього між прихильниками Ю.ТИМОШЕНКО та її противниками сталася невеличка сутичка.

Представники партії «Батьківщина» намагались припинити цю сутичку, при цьому з натовпу їм вигукували: «Не йдіть на провокації!».

Як повідомила журналістам прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА, невідомі особи вже з 8-ї години ранку зайняли місця у залі суду.

Під стінами суду зібралася невелика кількість противників Ю.ТИМОШЕНКО, але жодних прапорів чи інших свідчень їхньої політичної приналежності немає. Те, що вони є противниками лідера «Батькващини», можна зрозуміти лише з їхніх гасел: «Юлю геть!».