Особу Тимошенко в суді встановлювали понад 5 хвилин

Адвокат Сергій ВЛАСЕНКО стверджує, що засідання Печерського районного суду Києва, який розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Росією, не є відкритим, оскільки до зали суду не допускають усіх бажаючих

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на початку судового засідання.

Процедура встановлення суддею особи обвинуваченої тривала понад 5 хвилин, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО надавала нечіткі та емоційні відповіді. Зокрема, на запитання, чи є в неї державні нагороди, вона відповіла: «Я поділяю позицію Ліни КОСТЕНКО, яка відмовилась від державних нагород».

Судове засідання проходить за участю трьох прокурорів - Михайла ШОРІНА, Олександра МИКИТЕНКА ті Лілії КРИЛОВОЇ.