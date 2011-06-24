Посол Єврокомісії: умови, в яких судять Тимошенко, нелюдські

Посол Єврокомісії Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА вважає «нелюдськими» умови, у яких відбувається засідання Печерського райсуду Києва з попереднього розгляду кримінальної справи щодо газових угод 2009 року, укладених екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час перерви в судовому засіданні.

Посол відмовився надавати якісь політичні оцінки судовому процесу, водночав назвав умови, у яких відбувається суд, «нелюдськими».

За словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, підтвердженням цьому є і його зовнішній вигляд (посол вийшов з будівлі суду весь спітнілий – УНІАН).

«Я не можу давати політичну оцінку цій справі, але умови, в яких відбувається суд, нелюдські», - сказав він.