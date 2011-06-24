Чоловік Тимошенко не вірить у справедливий суд
10:20, 24 червня 2011Політика
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Каже, дружина трималася гідно
Чоловік екс-прем’єр-міністра України Олександр ТИМОШЕНКО не вірить у справжнє правосуддя в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«У людей завжди має бути надія, але ніхто не вірить у правосуддя та справедливість у нашій країні», - сказав О.ТИМОШЕНКО.
О.ТИМОШЕНКО зазначив, що напередодні суду його дружина як жива людина, звичайно, була стурбована, але в цілому трималася гідно.
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