Чоловік Тимошенко не вірить у справедливий суд

Чоловік екс-прем’єр-міністра України Олександр ТИМОШЕНКО не вірить у справжнє правосуддя в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«У людей завжди має бути надія, але ніхто не вірить у правосуддя та справедливість у нашій країні», - сказав О.ТИМОШЕНКО.

О.ТИМОШЕНКО зазначив, що напередодні суду його дружина як жива людина, звичайно, була стурбована, але в цілому трималася гідно.