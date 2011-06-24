Богословська вважає, що нардепи Тимошенко тиснуть на суддів
«Створюється штучна атмосфера істерії»
БЮТ намагається тиснути на суд своїми прихильниками. Це означає, що Юлія ТИМОШЕНКО боїться об’єктивного суду. Про це заявила народний депутат України від Партії регіонів, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин підписання угод між НАК “Нафтогаз України” і компанією “Газпром” Інна БОГОСЛОВСЬКА.
У переданому УНІАН коментарі вона зазначила, що «створюється штучна атмосфера істерії. Народні депутати від БЮТ тиснуть на суддів та присутніх в залі. В такий спосіб Ю.ТИМОШЕНКО хоче уникнути відповідальності за свої дії, коли вона очолювала уряд України».
На думку І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «усім вже зрозуміло, що Ю.ТИМОШЕНКО зрадила національні інтереси, коли підписала кабальні контракти з Росією на постачання газу. Сьогоднішні акції протесту, імітація «народної підтримки» є спробами ввести в оману країну. Ці маніпулятивні технології не проїдуть. Громадяни України дали моральну оцінку Ю.ТИМОШЕНКО на виборах, а міжнародні аудитори підтвердили зловживання її уряду. І зараз жодні провокації і тиск на суд не завадять дати юридичну її діянням».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 червня, Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.
За даними ЗМІ, під судом зібралися більш як 5 тисяч прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.