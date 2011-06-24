Тимошенко на Хрещатику глушать шансоном

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час перерви у судовому засіданні Печерського райсуду Києва вийшла на Хрещатик поспілкуватися зі своїми прихильниками.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО виступила перед прихильниками і подякувала їм за підтримку.

По обидва боки Хрещатика розмістилась велика кількість людей. На проїжджій частині вулиці стоять автобуси, у яких перебувають співробітники правоохоронних органів.

Під стінами суду також зібралися противники Ю.ТИМОШЕНКО, які з метою заглушити її виступ постійно вмикають пісні у жанрі «шансон».