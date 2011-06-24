Богословську в суді облили водою

Прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в залі Печерського районного суду облили народного депутата Інну БОГОСЛОВСЬКУ водою.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку її випадково облили водою, коли Ю.ТИМОШЕНКО пробиралася крізь натовп до свого місця. А вдруге якась жінка облила І.БОГОСЛОВСЬКУ навмисно, на що та, звертаючись до охорони, сказала: «Охорона, подивіться, що роблять ці ублюдки!».

У відповідь на її вигук прихильники Ю.ТИМОШЕНКО з іронією відповіли: «Це душ, це Божа вода».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 червня, Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

За даними ЗМІ, під судом зібралися більш як 5 тисяч прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.