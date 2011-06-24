У Печерському суді - сутичка між прихильниками Тимошенко і ПР
11:43, 24 червня 2011Політика
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Група молодиків пішла з залу
У Печерському суді сталася сутичка між прихильниками Тимошенко і Партії регіонів
Київ. 24 червня. УНІАН. У залі засідань Печерського районного суду Києва сталася сутичка між прихильниками екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прихильниками Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як у відповідь на заклики прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, щоб народний депутат від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА звільнила судову залу, протилежна сторона почала вигукувати: «Тимошенко до відповіді!».
В результаті прихильники Ю.ТИМОШЕНКО примусили групу молодиків звільнити залу засідань суду.
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