У Печерському суді - сутичка між прихильниками Тимошенко і ПР

У Печерському суді сталася сутичка між прихильниками Тимошенко і Партії регіонів

Київ. 24 червня. УНІАН. У залі засідань Печерського районного суду Києва сталася сутичка між прихильниками екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прихильниками Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як у відповідь на заклики прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, щоб народний депутат від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА звільнила судову залу, протилежна сторона почала вигукувати: «Тимошенко до відповіді!».

В результаті прихильники Ю.ТИМОШЕНКО примусили групу молодиків звільнити залу засідань суду.