Тимошенко вимагає суду присяжних

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО разом зі своїм захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ звернулися до суду з клопотанням про можливість розгляду порушеної проти неї справи судом присяжних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час засідання Печерського райсуду Києва, який сьогодні розпочав попередній розгляд кримінальної справи щодо газових угод 2009 року, укладених екс-прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я вимагаю зараз, щоб суд, який буде мене судити, замість фарсу перетворився у справжній суд. Можливо, у суд присяжних", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що, відповідно до національного законодавства та Конституції України, кримінальні справи можуть розглядатися суддею, колегією суддів або судом присяжних.

Проте, за її словами, декілька тижнів тому "більшість ЯНУКОВИЧА" у парламенті скасувала законодавчу норму про інститут народних засідателів. "Навіть у часи Радянського Союзу такого не було. Щоб зараз здійснювати політичні репресії, ЯНУКОВИЧ зачистив навіть народних засідателів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я вважаю, що тільки залучення суду присяжних може повернути довіру і дати можливість розраховувати на справедливе визначення суду", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр запропонувала суду оголосити перерву у засіданні доти, доки парламент не ухвалить зареєстрований у Верховній Раді законопроект "Про суди присяжних в Україні".