Лавринович: Суд присяжних може мати проблеми в Україні

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що на сьогоднішній день у разі запровадження в Україні інституту суду присяжних, в його роботі можуть виникнути проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів, він нагадав, що згідно з чинною Конституцією в Україні є можливість для існування суду присяжних.

За словами міністра, на підставі норм Конституції, у підготовлений проект Кримінально-процесуального кодексу також була внесена норма про запровадження суду присяжних.

Разом з тим, особисто О.ЛАВРИНОВИЧ вважає, що з діяльністю цього інституту в Україні на сьогоднішній день можуть виникнути проблеми.

«Суд присяжних може мати проблеми в Україні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, проти якого порушено кримінальну справу, неодноразово в суді вимагав аби його справу розглядав суд присяжних. При цьому він спирався на норми чинної Конституції України.