Суддя у справі Тимошенко не витримав нелюдських умов?

У судовому процесі над екс-прем`єром-міністром Юлією ТИМОШЕНКО оголошено технічну перерву до 14.15.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив головуючий на засіданні Печерського райсуду Києва суддя Родіон КІРЄЄВ після прохання, висловленого захисником Ю.ТИМОШЕНКО Сергієм ВЛАСЕНКОМ.

"Я вважаю, у яких умовах перебувають присутні і суд, треба оголосити перерву... Ми не бидло, як тут зазначали деякі. Не можна суд проводити у нелюдських умовах", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Судове засідання проходить в дуже маленькому приміщенні (за підрахунками захисту екс-прем’єра - до 35 квадратних метрів), де присутні більше сотні людей. Суддя безперервно обливається потом, присутнім не легше. За даними ЗМІ кілька людей вже знепритомніли, їх винесли з судової зали.