В Європі почули переконливість у промовах Януковича

Європейський Союз повинен розвивати відносини з Україною з урахуванням перспективи її членства в ЄС.

Таку думку озвучив глава делегації Великобританії в Парламентській Асамблеї Ради Європи Роберт Уолтер, повідомляє "Сегодня".

"Ми маємо хороші відносини з Україною. Я переконаний: надзвичайно важливо їх розвивати, особливо в економічному вимірі. Адже Україна є провідною державою у важливому для Європи Чорноморському регіоні. Як відомо, деякі країни з цього регіону вже здобули членство", - зазначив він.

"Необхідність поглиблення і розвитку відносин з Україною - природний процес. І він повинен відбуватися, на моє переконання, з урахуванням перспективи набуття Україною членства в Євросоюзі", - сказав Уолтер.

"Я не можу говорити від імені всього Євросоюзу, адже засідаю в Раді Європи. У той же час, як представник держави, що є членом ЄС, хочу зазначити важливість розвитку відносин з Україною в цьому контексті (євроінтеграції)", - додав глава британської делегації.

"Президент Янукович, виступаючи в ПАРЄ, переконливо говорив про реформи: Україна прийняла на себе зобов`язання провести внутрішні реформи", - зазначив він.

"Найголовніше - мова йшла про такі важливі сфери, як вдосконалення законодавства, утвердження і розвиток демократичних інститутів з метою їх адаптації та приведення у відповідність з європейськими вимогами. Це є також провідним у процесі продовження діалогу з Радою Європи", - сказав глава британської делегації в ПАРЄ

Українська правда