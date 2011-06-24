Тренінг Пінтосевича «Упевненість в собі і ораторська майстерність»

10-11 липня в Києві відбудеться дводенний тренінг Іцхака Пінтосевича «Упевненість в собі і ораторська майстерність».

Результатом цього тренінгу стануть - Ораторська майстерність і Упевненість в собі, Енергія і Мотивація для Перемог у бізнесі і житті.

В результаті тренінгу «Упевненість в собі і ораторська майстерність» ви одержите любов до виступів перед публікою і повністю позбавитеся дискомфорту.

Ви навчитеся будувати будь-який виступ за алгоритмом, який є ідеальним для більшості людей. Ви зможете легко, не напружуючись, засвоїти безліч мовних прийомів, правил та інших знань і умінь саме завдяки ємкій і простій для розуміння теорії. До кожного учасника застосовується індивідуальний підхід, залежно від мети його приходу до нас на заняття.

Цілями тренінгу є:

1. Повне звільнення від страху публічних виступів та інших страхів.

2. Отримання стану задоволення від публічних виступів, від себе і взагалі...

3. Освоєння на практиці «ідеального алгоритму виступу» і «алгоритму підготовки виступу».

4. Набуття переконань «Видатного Оратора» і створення «трампліну для досягнень».

У програмі:

Основи ораторської майстерності

Звільнення від страху невдачі

Звільнення від страху виглядати погано (страх засудження)

Гарантія успішного виступу

Створення "образу-мети” і Місії

Зняття хвилювання

Схема побудови виступу

Прийоми ораторської майстерності

Управління емоціями

Правила переконання

Ключі до натхнення, мотивації та енергії

Подолання "бар'єрів”, звільнення від звичок і створення нових навичок

Ефективне спілкування (найголовніший «прийом»)

І головне – ви повністю позбавитеся всіх страхів! Що і дасть УПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ.

*** Іцхак Пінтосевич – професійний спортсмен і спортивний тренер у минулому. Бізнесмен, який в 26 років управляв торговим бізнесом з оборотами в мільйони доларів.

З 26 років відправився в духовну подорож і після мандрів по всьому світу поселився в Єрусалимі. 5 років вивчення Тори і Кабали принесли загальне розуміння структури Всесвіту. Більше 10 років вивчає всі, що існують в світі, системи прикладної психології.

Автор книг і унікальних тренінгових програм, Іцхак є синтезом культур і знань, які разом не зустрічаються в жодному іншому місці світу. Спеціалізація І.Пінтосевича – системний розвиток Особистості і бізнесу, тренінги, коучинг, консалтинг. Серед його клієнтів найуспішніші особи і компанії.

Дата: 10-11 липня 2011 р.

Час: 10.00-19.00.

Місце: м. Київ, вул. Басейна, 2-а, Арена-Сіті.

Попередня реєстрація:

тел. (095) 204-3-204, (067) 496-46-77

або по эл. пошті t.vysotska@youcan.com.ua

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