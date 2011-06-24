Тренінг Пінтосевича «Упевненість в собі і ораторська майстерність»
10-11 липня в Києві відбудеться дводенний тренінг Іцхака Пінтосевича «Упевненість в собі і ораторська майстерність».
Результатом цього тренінгу стануть - Ораторська майстерність і Упевненість в собі, Енергія і Мотивація для Перемог у бізнесі і житті.
В результаті тренінгу «Упевненість в собі і ораторська майстерність» ви одержите любов до виступів перед публікою і повністю позбавитеся дискомфорту.
Ви навчитеся будувати будь-який виступ за алгоритмом, який є ідеальним для більшості людей. Ви зможете легко, не напружуючись, засвоїти безліч мовних прийомів, правил та інших знань і умінь саме завдяки ємкій і простій для розуміння теорії. До кожного учасника застосовується індивідуальний підхід, залежно від мети його приходу до нас на заняття.
Цілями тренінгу є:
1. Повне звільнення від страху публічних виступів та інших страхів.
2. Отримання стану задоволення від публічних виступів, від себе і взагалі...
3. Освоєння на практиці «ідеального алгоритму виступу» і «алгоритму підготовки виступу».
4. Набуття переконань «Видатного Оратора» і створення «трампліну для досягнень».
У програмі:
Основи ораторської майстерності
Звільнення від страху невдачі
Звільнення від страху виглядати погано (страх засудження)
Гарантія успішного виступу
Створення "образу-мети” і Місії
Зняття хвилювання
Схема побудови виступу
Прийоми ораторської майстерності
Управління емоціями
Правила переконання
Ключі до натхнення, мотивації та енергії
Подолання "бар'єрів”, звільнення від звичок і створення нових навичок
Ефективне спілкування (найголовніший «прийом»)
І головне – ви повністю позбавитеся всіх страхів! Що і дасть УПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ.
*** Іцхак Пінтосевич – професійний спортсмен і спортивний тренер у минулому. Бізнесмен, який в 26 років управляв торговим бізнесом з оборотами в мільйони доларів.
З 26 років відправився в духовну подорож і після мандрів по всьому світу поселився в Єрусалимі. 5 років вивчення Тори і Кабали принесли загальне розуміння структури Всесвіту. Більше 10 років вивчає всі, що існують в світі, системи прикладної психології.
Автор книг і унікальних тренінгових програм, Іцхак є синтезом культур і знань, які разом не зустрічаються в жодному іншому місці світу. Спеціалізація І.Пінтосевича – системний розвиток Особистості і бізнесу, тренінги, коучинг, консалтинг. Серед його клієнтів найуспішніші особи і компанії.
Дата: 10-11 липня 2011 р.
Час: 10.00-19.00.
Місце: м. Київ, вул. Басейна, 2-а, Арена-Сіті.
Попередня реєстрація:
тел. (095) 204-3-204, (067) 496-46-77
або по эл. пошті t.vysotska@youcan.com.ua
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