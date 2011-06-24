Богословська наскаржиться міліції, що її облили водою

Народний депутат від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА обіцяє звернутися до правоохоронних органів для притягнення до відповідальності прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, які облили її водою у залі засідання Печерського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам під час перерви у судовому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО у залі Печерського райсуду облили І.БОГОСЛОВСЬКУ водою. Спочатку її випадково облили водою, коли Ю.ТИМОШЕНКО пробиралася крізь натовп до свого місця. А вдруге якась жінка облила І.БОГОСЛОВСЬКУ навмисно, на що та, звертаючись до охорони, сказала: «Охорона, подивіться, що роблять ці ублюдки!».

У відповідь на її вигук прихильники Ю.ТИМОШЕНКО з іронією відповіли: «Це душ, це Божа вода».