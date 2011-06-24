У справі Тимошенко з'явився «15 том, про який ніхто не знає»?

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО просить суд дати місяць на завершення ознайомлення з матеріалами кримінальної справи проти екс-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням він звернувся до судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА, який головує у судовому засіданні з попереднього розгляду кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

С.ВЛАСЕНКО зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО і йому було відведено замало часу для повного ознайомлення з матеріалами.

За словами С.ВЛАСЕНКА, на сьогодні залишилось 11 томів, з якими захист ще не встиг ознайомитись. З 20 червня він прочитав 6 з 14 томів, у кожному з яких 250-300 сторінок, а Ю.ТИМОШЕНКО прочитала 4 томи.

«Один місяць – це не великий строк, враховуючи те, що ТИМОШЕНКО продовжує ознайомлюватись з матеріалами іншої кримінальної справи», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, місяць - це поміркований строк, під час якого захист працюватиме «на межі своїх людських можливостей». Тому він попросив час до 24 липня.

Як повідомляє Українська правда, ВЛАСЕНКО до цього додав, що у "газовій справі з`явився "15 том, про який ніхто не знає". За словами Власенка, том приєднаний з порушенням: "Про нього захист не був поінформований взагалі при тому, що я кожен день був у слідчого".

У відповідь суддя КІРЄЄВ зачитав постанову печерського райсуду від 7 червня, згідно з яким "обвинувачена та її захисник вважаються такими, що ознайомлені з матеріалами справами", й запропонував захиснику "ще раз навести доводи".