Кірєєв «здався» - розійшлися до завтра
17:58, 24 червня 2011Політика
3983 0
Засідання тривало майже 9 годин
У засіданні Печерського райсуду Києва з попереднього розгляду кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за незаконне підписання газових угод з РФ у 2009 році, оголошено перерву до 10.00 25 червня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після 10-хвилинної перерви оголосив головуючий у судовому процесі суддя Радіон КІРЄЄВ.
Сьогоднішнє судове засідання тривало майже 9 годин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter