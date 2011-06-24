Кірєєв «здався» - розійшлися до завтра

У засіданні Печерського райсуду Києва з попереднього розгляду кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за незаконне підписання газових угод з РФ у 2009 році, оголошено перерву до 10.00 25 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після 10-хвилинної перерви оголосив головуючий у судовому процесі суддя Радіон КІРЄЄВ.

Сьогоднішнє судове засідання тривало майже 9 годин.