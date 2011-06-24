Судом над Тимошенко влада нівелює цінність особистості?

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що суд над екс-прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО є «цинічною демонстрацією владою своєї сили, вседозволеності, безкарності».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам біля Печерського районного суду Києва, в якому сьогодні проходить слухання справи Ю.ТИМОШЕНКО.

Коментуючи сьогоднішнє судове засідання, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що суд над Ю.ТИМОШЕНКО проводиться в нелюдських умовах, з порушенням норм демократичного правосуддя.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, сьогоднішній процес наочно показує, що вседозволеність влади стала очевидним фактом в Україні.

Вона вважає, що своїми діями влада нівелює цінність особистості, цінність людини, її здоров`я і благополуччя.

«Не тільки у опозиції – у всіх українців немає відчуття захищеності з боку держави, навпаки, є відчуття небезпеки з боку держави, а звідси - безвихідність і пригніченість більшості громадян, - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Якщо влада сміє так «судити» людину, за долею якої стежить весь світ, лідера, за якого на президентських виборах віддали свої голоси половина виборців, то як себе захистити простому підприємцеві, шахтареві, вчителеві?».

Народний депутат вважає, що справа Ю.ТИМОШЕНКО – це символ десятків тисяч справ, які сьогодні відкриваються у всій країні не проти корупцій і злочинців, а проти звичних людей, які знайшли в собі сміливість виступити проти системи. «Переслідування людей, які мають власну думку й активну громадянську позицію – ось істинна ціна європейським деклараціям влади. В Україні беззаконня стало законом, а безправ`я - правом», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Тому наше завдання - розповісти всім українцям про те, що ми сьогодні побачили і почули під Печерським судом. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Тільки разом ми сила, тільки так можна йти вперед. Треба боротися кожен на своєму рівні - і не здаватися», - вважає народний депутат.