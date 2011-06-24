ГПУ задоволена, що справа Тимошенко слухається у відкритому режимі

Генеральна прокуратура України задоволена тим, що судовий процес за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбувається у відкритому режимі.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

У повідомленні зазначається, під час попереднього розгляду кримінальної справи у залі суду були присутні представники засобів масової інформації та громадських організацій, а саме судове засідання транслювалося в ефірі «5 каналу» та в Інтернет-мережі.

«Таким чином, українське суспільство має можливість безпосередньо спостерігати за ходом судового розгляду, який свідчить про дотримання усіх законодавчих вимог щодо гласності, рівності прав та змагальності сторін», - наголошують у Генпрокуратурі.

Органи прокуратури виступають за максимальну неупередженість, відкритість та прозорість судового процесу в рамках діючого законодавства, йдеться у повідомленні.