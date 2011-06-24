Литвин: День Конституції людям - не свято, а «дачний день»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить нагальної потреби для негайного внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в ефірі радіо «Ера-FM».

Він наголосив, що «нагальна потреба є у виконанні Основного Закону і я не бачу якоїсь такої гарячки в тому, щоб негайно вносити зміни до Конституції».

В.ЛИТВИН зазначив, що для людей День Конституції не став святом.

«Всі говорять про свято, а для людей, як мені бачиться, це додатковий вихідний день і можливість бути в селі, на дачі, спілкуватись безпосередньо в сім`ї. Поки що усвідомлення того, що це свято у нас не прийшло», - підкреслив він і при цьому додав: «я думаю з огляду на те, що Конституція повноцінно не працювала».