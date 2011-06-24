Литвин: День Конституції людям - не свято, а «дачний день»
Потреби переписувати не бачить
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить нагальної потреби для негайного внесення змін до Конституції України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в ефірі радіо «Ера-FM».
Він наголосив, що «нагальна потреба є у виконанні Основного Закону і я не бачу якоїсь такої гарячки в тому, щоб негайно вносити зміни до Конституції».
В.ЛИТВИН зазначив, що для людей День Конституції не став святом.
«Всі говорять про свято, а для людей, як мені бачиться, це додатковий вихідний день і можливість бути в селі, на дачі, спілкуватись безпосередньо в сім`ї. Поки що усвідомлення того, що це свято у нас не прийшло», - підкреслив він і при цьому додав: «я думаю з огляду на те, що Конституція повноцінно не працювала».