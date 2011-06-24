Суд над Тимошенко може перейти в закритий режим

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у суді Сергій ВЛАСЕНКО не виключає, що суд ухвалить рішення про проведення засідання у закритому режимі на етапі розгляду справи по суті.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я думаю, скоріше за все, що в судді є позиція, що як тільки розпочнеться справа по суті, він попросить всіх журналістів вимкнути камери, і тоді почнеться…", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

На його думку, таке рішення може бути ухвалене на виконання відповідної вказівки влади. "Вже прокурори натякнули судді, що треба було б не допустити, по суті, пресу, тому що, я переконаний, що особливо для телевізійників вкрай важливою є можливість знімати", - сказав С.ВЛАСЕНКО і наголосив на наявності всіх підстав для публічного розгляду справи.

"Справа відкрита, і нема підстав для того, щоб проводити справу у закритому режимі", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 червня, Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.