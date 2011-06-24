Тимошенко дякує і кличе на завтра

Колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловлює вдячність людям за участь у мітингу на її підтримку, що проходив біля Печерського райсуду Києва і закликає їх зібратися в суботу.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

«Юлія ТИМОШЕНКО та партія «Батьківщина» закликають українців прийти на мирний мітинг під стіни Печерського райсуду, де в суботу продовжиться судилище над лідером опозиції». – говориться в повідомленні і уточнюється, мітинг розпочнеться о 9.30 в суботу, 25 червня, за адресою Хрещатик, 42а.

«Сьогодні стало очевидним: влада боїться людей! Приходьте під стіни судилища, щоб захистити Юлію ТИМОШЕНКО та своє вільне і демократичне майбутнє», - закликають у «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 червня, Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

За даними ЗМІ, під судом зібралися більш як 5 тисяч прихильників Ю.ТИМОШЕНКО