Богословська: якщо зі мною щось станеться, то це - Тимошенко

Депутат від Партії регіонів Інна Богословська заявляє, що їй погрожують і намагаються залякати.

Про це, як повідомляє Українська правда, глава Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин підписання газових угод між Україною і Росією в 2009 році заявила в ефірі Шустер Live.

"Сьогодні водою облили, завтра обіллємо бензином. Готуйся тварь, меч відплати вже занесений над твоєю тупою головою, скоро дуже скоро народне правосуддя наздожене тебе. Здохнеш в страшних муках", - процитувала депутат кілька образливих висловлювань на її адресу.

Вона уточнила, що "є вже цей нік, і будемо розбиратися, хто це пише".

"Це "Українська правда". Це блоги з ніками і адресами", - додала Богословська.

"Сьогодні мені у слід кричали таке тільки тому, що я взяла на себе сміливість, ще тоді коли Тимошенко вважалася некоронованою королевою,... я говорила про те, що це вкрай небезпечний феномен харизматика для України", - сказала вона.

"Мене сьогодні намагаються залякати. Такими способами і не такими способами", - заявила депутат.

"Якщо зі мною щось станеться, то це може слідувати тільки від Тимошенко і її представників. Я хочу, щоб вона це знала", - додала Богословська